2017/11/03 13:48

Sisma l'Aquila, Mattarella concede la grazia all'ex direttore del Convitto Livio Bearzi era stato condannato a quattro anni di reclusione per il crollo in cui morirono alcuni studenti. Il dirigente friulano aveva già ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste l'affidamento in prova ai servizi sociali

L'Aquila. Viaggio in provincia tra macerie materiali e umane a 6 anni dal sisma Il sisma dell'Aquila: i processi e le inchieste Condividi Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia sulla pena accessoria al dirigente scolastico friulano Livio Bearzi. Il provvedimento ha condonato l'interdizione dai pubblici uffici che gli era stata applicata a seguito della condanna per il crollo del Convitto scolastico dell'Aquila, in cui morirono alcuni studenti durante il terremoto del 2009. Lo ha riferito all'Ansa il suo avvocato, Stefano Buonocore, esprimendo "grande soddisfazione". Bearzi, che era stato condannato a quattro anni di reclusione, aveva già ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste l'affidamento in prova ai servizi sociali. Affidamento in prova che sta tuttora svolgendo con attività di volontariato presso un consorzio che si occupa di accoglienza ai profughi. La misura, confermata nell'aprile 2016 dal Tribunale di Trieste, gli era stata concessa in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza di Udine il 23 dicembre 2015. All'epoca, il provvedimento gli aveva consentito di uscire dal carcere, in cui era rinchiuso dal 10 novembre 2015 in seguito all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello dell'Aquila.

