Conti pubblici Slitta il giudizio di Moody's sull'Italia L'agenzia aggiorna il suo calendario. Il rating era inizialmente previsto per il 6 settembre

L'agenzia di rating Moody's ha rinviato il suo giudizio sull'Italia. Moody's ha comunicato in una nota di avere aggiornato il suo calendario e che quindi non comunicherà alcuna decisione per il l'Italia. Il rating di Moody's sarebbe dovuto arrivare a circa 24 ore dal giuramento del nuovo governo Conte e in una fase in cui sembra essersi rasserenato il clima politico. Il verdetto era inizialmente previsto per il 6 settembre.L'attuale giudizio sull'Italia di Moody's, la più severa tra le agenzie di rating, è a Baa3, ultimo segmento dell'investment grade, con outlook stabile. Lo scorso 29 agosto, Moody's aveva sottolineato come la nuova coalizione di governo Pd-M5s avrebbe "probabilmente ridotto le tensioni con l'Unione europea".