Slovacchia: arrestati i presunti assassini del giornalista Ján Kuciak e della sua fidanzata

Nel sud della Slovacchia, nella città di Kollarov, agenti dell’Agenzia nazionale anti-crimine hanno arrestato i presunti assassini del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnířová, uccisi a colpi di pistola lo scorso febbraio.Sono state arrestate 8 persone, compresi il mandante e il sicario. Uno degli arrestati è l’ex poliziotto Tomasz S., che in precedenza lavorava come investigatore. Decisive per le indagini le immagini del satellite USA. Kuciak stava indagando sulla corruzione del governo e sui presunti legami con la mafia.