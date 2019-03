Elezioni Presidenziali Slovacchia. Čaputová in testa al primo turno, sovranisti fuori dal ballottaggio L'esponente del partito 'Slovacchia Progressiva', ha ottenuto il 40,57%. Maroš Šefčovič del partito 'Smer-SD', si è fermato al 18,66%

di Tiziana Di Giovannandrea Sarà necessario il ballottagio in Slovacchia per arrivare all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'avvocatessa liberale ed europeista, critica contro il governo in carica, ha ottenuto il 40,57%i mentre il suo rivale, il diplomatico, il più votato e sostenuto dal partito di governo, ha riportato il 18,66%. L'affluenza degli elettori è stata del 48,74%. Con ogni probabilità l'avvocatessa ambientalista 45enne diventerà la prima presidente donna della Slovacchia nel ballottaggio del 30 marzo.Sono rimasti fuori dal ballottaggio i candidati vicini a sovranisti e nazionalisti:della destra populista e l'esponente dell'estrema destrahanno ottenuto meno del 15%.Čaputová, vicepresidente del piccolo partito novità sulla scena politica, senza seggi in Parlamento,parte quindi decisamente in vantaggio per il ballottaggio, rispetto al vicepresidente della Commissione Europea Šefčovič appoggiato dallo '(Direzione-Socialdemocrazia)', il più forte partito populista di sinistra, attualmente al potere, dell'ex premier Robert Fico."Le percentuali confermano il fatto che la gente vuole il cambiamento. Gli elettori slovacchi riescono ad immaginare come presidente una persona che forse non era in politica da molti anni ma offre una veduta nuova sulla realtà e nuove soluzioni", ha dichiarato Čaputová. "Cercherò anche di parlare agli elettori i cui candidati non sono presenti nel secondo turno. Prendo tutti i voti. Voglio essere comprensibile, autentica, comunicare con le zone in cui vedo problemi per la Slovacchia e proporre soluzioni", ha proseguito Čaputová. L'avvocatessa si è espressa in favore delle adozioni da parte degli omosessuali.Šefčovič è per la famiglia tradizionale ed i valori cristiani. Il 52enne uomo politico ha promesso di lavorare "per la riconciliazione di tutta la società". "Non possiamo sostenere passi verso il riconoscimento ufficiale delle coppie omosessuali, o quelle che permettono l'adozione di bambini da parte di queste coppie". Entrambi sono europeisti convinti.Čaputová ha acquistato notorietà durante le proteste anti governative di massa scatenate dall'omicidio di Ján Kuciak e della sua fidanzata. Kuciak era un giornalista che indagava sulla corruzione dei politici e fu ucciso a febbraio dello scorso anno. Le proteste indussero il primo ministro Fico a dimettersi. Čaputová è salita, però, per la prima volta alla ribalta quando ha guidato una battaglia - durata quattordici anni - contro una discarica illegale.