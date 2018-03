Omicidio Kuciak Slovacchia, migliaia in piazza a Bratislava contro il governo

Migliaia di persone hanno riempito stasera il centro di Bratislava, manifestando contro il governo del premier Robert Fico e rivendicando indagini indipendenti sull'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata.Si tratta della più grande manifestazione mai registrata nella capitale dalle proteste anticomuniste del 1989. "Vogliamo un paese onesto e democratico", hanno dichiarato gli organizzatori dal palco allestito nella piazza centrale. Il quotidiano SME parla di 40mila persone.Kuciak e la fidanzata Martina Kusnirova, entrambi 27enni, sono stati trovati senza vita il 25 febbraio nella loro casa vicino Bratislava, uccisi a colpi di arma da fuoco. La polizia ha riferito che la morte del reporter è "molto probabilmente" legata all'inchiesta che lui stava conducendo per un articolo sui legami fra alti politici slovacchi e la 'ndrangheta, e il suo editore ha pubblicato l'articolo postumo, seppur incompleto. Il doppio omicidio e l'articolo hanno scatenato un sentimento antigovernativo nel Paese, che è membro sia dell'Ue che della Nato e conta 5,4 milioni di abitanti."Basta Fico!" o "dimissioni!", le parole scandite dalla folla, con le chiavi in mano: come nel 1989, in segno della fine. Il presidente Andrej Kiska, di fronte alla perdita di fiducia nel governo dopo l'omicidio, ha invitato a procedere ad un rimpasto o a tornare al voto.