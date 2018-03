Bratislava Slovacchia, svolta nell'inchiesta sull'uccisione del giornalista Jan Kuciak: arrestati tre italiani Secondo i media, stamattina la polizia ha fatto irruzione negli appartamenti dell'imprenditore, a Michalovce e a Trebisov, nell'est del Paese. Insieme a lui sono stati arrestati anche il fratello Bruno e il cugino, Pietro Catroppa. Della famiglia Vadalà e dei presunti legami con la 'ndrangheta ha scritto Kuciak nel reportage pubblicato ieri dal suo giornale

Svolta nell'inchiesta sull'uccisione del giornalista investigativo Jan Kuciak. L'imprenditore italiano Antonino Vadalà è stato arrestato dalla polizia slovacca, che indaga sulla morte del reporter. Lo scrive il quotidiano locale Korzar. Secondo i media, stamattina la polizia ha fatto irruzione negli appartamenti dell'imprenditore, a Michalovce e a Trebisov, nell'est del Paese. Insieme a lui sono stati arrestati anche il fratello Bruno e il cugino, Pietro Catroppa. Della famiglia Vadalà e dei presunti legami con la 'ndrangheta ha scritto Kuciak nel reportage pubblicato ieri dal suo giornaleUn Paese sotto shock, la Slovacchia. Un Paese non avvezzo all'uccisione di giornalisti e non preparato alle verità scomode che i sicari del giornalista Jan Kuciak volevano celare e che invece, paradossalmente, hanno ingigantito. L'inchiesta fa cadere le prime teste a Bratislava: oltre alle, hanno fatto un passo indietro dall'ufficio del governo i due coinvolti nell'inchiesta del giovane reporter sugli affari della 'ndrangheta calabrese in Slovacchia. Si tratta di, ex fotomodella e oggi assistente del premier Robert Fico, e del segretario del consiglio di sicurezzaNel reportage incompiuto di Kuciak, che ieri il suo giornale ha pubblicato integralmente, i due sono indicati come persone vicine a un imprenditore italiano che farebbe parte dell'orbita 'ndranghetista. "Collegare i nostri nomi con un atto deprecabile (l'assassinio del giornalista) come fanno alcuni politici e media è assurdo", hanno affermato i due in una nota comune. "Di fronte alla strumentalizzazione dei nostri nomi, nella lotta politica contro il premier Fico, abbiamo deciso di lasciare i nostri incarichi all'Ufficio del governo fino alla conclusione delle indagini", hanno scritto nella dichiarazione congiunta, esprimendo le condoglianze alle famiglie di Kuciak e della sua compagna.A proteggere i suoi collaboratori, lo stesso premier: "Non potete connettere le persone con un assassinio premeditato senza presentare una prova rilevante", aveva detto ieri. In giornata sono arrivate anche le dimissioni del ministro della Cultura Marek Madaric (Smer, democratici sociali). "Il ministero della Cultura il dicastero più vicino ai media. Dopo quello che successo, non riesco ad immaginare di rimanere a fare il ministro. La mia decisione connessa con l'assassinio del giornalista", ha detto Madaric, che con le indagini giornalistiche di Kuciak non ha nulla a che fare.L'opposizione chiede invece le dimissioni del ministro dell'Interno Robert Kalinak e del capo della polizia Tibor Gaspar. A scatenare il terremoto politico a Bratislava, l'avvio delle indagini della polizia e la pubblicazione dell'articolo di Jan Kuciak sulle attività della 'ndrangheta in Slovacchia.Il giovane si è occupato in particolare di quattro famiglie ritenute dell'orbita della criminalità calabrese, con le mani in pasta soprattutto nell'agricoltura, nel fotovoltaico, nel biogas e nell'immobiliare. Il reporter ha anche indagato i legami tra la malavita e gli ambienti politici vicini al premier. Secondo Kuciak, i clan hanno in Slovacchia decine di società e grazie a frodi e manipolazioni sfruttano milioni di euro dai fondi europei. "Hanno cominciato a svolgere attività imprenditoriali qui, a sfruttare i fondi europei, ma soprattutto a costruire rapporti con importanti persone degli ambienti politici, fino all'ufficio del governo della Repubblica slovacca", ha scritto Kuciak. Il quotidiano ceco Mlada fronta Dnes scrive che uno degli imprenditori calabresi in questione ha un business nel settore immobiliare anche nella Repubblica Ceca, con sede in via Na Prikope, una delle strade più prestigiose di Praga.In tanti hanno sfidato le temperature rigide per rendere omaggio al ragazzo che con le sue inchieste stava scoperchiando i tanti segreti intrecci tra potere politico e criminalità organizzata. Il giornalista investigativo Jan Kuciak è stato ucciso insieme con la sua fidanzata, Martina Kusnirova