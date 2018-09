Lubiana Slovenia, fiducia a nuovo governo centro-sinistra guidato da Šarec Esecutivo di minoranza con appoggio esterno della sinistra

Marjan Šarec

Il Parlamento sloveno ha votato oggi la fiducia al nuovo governo moderato di centro-sinistra guidato dal nuovo premier Marjan Šarec. I voti a favore sono stati 45, esattamente la metà del totale dei 90 seggi di cui è composta l'Assemblea. A sostenere l'esecutivo dall'esterno saranno i deputati della Sinistra. "Ora è arrivato il momento di iniziare a lavorare, ci aspettano molti impegni importanti", ha detto Šarec dopo lavotazione. Il suo esecutivo di minoranza conta sui voti dei partiti che hanno firmato l'accordo di coalizione a inizio mese- Lista civica Marjan Šarec, Socialdemocratici (SD), Partito Moderno di Centro (SMC), Partito di Alenka Bratušek (SAB) e Partito dei pensionati (DeSUS) - e dei due rappresentanti delle minoranze autoctone italiana e ungherese. Sinistra (Levica) aveva dichiarato la sua volontà di non entrare nella squadra di governo, ma di offrire un appoggio esterno e si è quindi astenuta in sede di votazione.Nel discorso di presentazione dei sedici componenti della squadra di governo, il neopremier ha citato come prioritario l'intervento sul sistema sanitario nazionale, considerato inefficiente e macchinoso. L'ex sindaco di Kamnik, ex comico e imitatore con un passato da giornalista radiofonico, ha poi respinto le critiche arrivate nelle settimane scorse dal mondo imprenditoriale, negando di voler aumentare l'imposizione fiscale sul profitto, un punto che diversi osservatori riconducono alla partecipazione di Sinistra alla vita dell'esecutivo. "I danni maggiori all'economia sono stati fatti da una cattiva gestione di aziende un tempo floride", ha osservato Šarec.Critici i partiti di opposizione, che ritengono troppo vulnerabile l'esecutivo. "Ogni giorno di vita di questo governo sarà un giorno di opportunità perse per la Slovenia", ha detto nel suo intervento il leader conservatore del Partito Democratico (SDS), "Janez" Janša, che è anche il maggior rappresentante dell'opposizione. Non solo per la difficoltà di gestire cinque partiti eterogenei, oltre a Sinistra, ma perché "le posizioni di questo governo riciclano quanto detto e fatto negli ultimi quattro anni", che, secondo Janša, rivelano la totale mancanza di obiettivi per il bene del paese.