"So chi ha ucciso mia moglie e mio figlio": Azouz chiede revisione sentenza Strage di Erba

Strage di Erba

Azouz Marzouk, tramite il suo legale Luca D'Auria, ha chiesto alla Procura generale di Milano di raccogliere elementi ai fini della revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la strage di Erba (quattro vittime e un ferito grave) l'11 dicembre del 2006, per la quale sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi. Azouz, marito e padre di due delle vittime, in più interviste agli organi di stampa aveva messo in dubbio la colpevolezza della coppia, rea confessa che poi aveva ritrattato.''Adesso so chi ha ucciso mia moglie e mio figlio. È una persona che conosco, Rosa e Olindo non c'entrano''. Così Azouz Marzouk l'uomo che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef nella cosiddetta Strage di Erba spiega il motivo che lo ha portato a firmare il sollecito per la richiesta di revisione del processo, come riporta l'Adnkronos.''Sono convinto - ha detto in un'intervista a Telelombardia - che esiste un'altra storia. E anche le carte dicono chi è stato. Se leggete le carte si capisce chi è stato. La pista della 'ndrangheta non c'entra niente, quella è una teoria che loro hanno voluto tirare fuori". Secondo Marzouk i veri responsabili sono entrati a processo ''da testimoni. È una mia idea''.Questa cosa ''l'ho detta al mio avvocato. Parecchie cose non sono state fatte. Per esempio le indagini che dovevano essere fatte con tutti quanti... Le intercettazioni... Le telecamere che non ci sono, che non hanno preso, le telecamere che ci sono nelle vie... Dove c'è la banca di Roma e dove c'è l'altra via. Ci sono tutte telecamere lì vicino alla piazza. Non ne hanno neanche tirata fuori una. Tutti questi elementi non vi fanno pensare a nulla? A me confermano la mia tesi... La mia tesi è che so chi è andato... Chi è... So chi ha interesse ad ammazzare mio figlio e mia moglie''. Una persona che Marzouk dice di conoscere ''sicuramente''.