Letitia James "Soldi della beneficenza usati per corsa presidenziale di Trump": procuratore di New York fa causa

Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha fatto causa alla Trump Foundation chiedendo la restituzione di 2,8 milioni di dollari raccolti per opere benefiche e usati invece per la corsa presidenziale di Donald Trump.Secondo quanto riporta The Hill, la James punta ad ottenere un ordine che impedisca al presidente e i suoi tre figli maggiori (Donald Junior, Eric e Ivanka) di gestire organizzazioni di beneficenza nello Stato per i prossimi 10 anni.Nel ricorso si citano testimoni ed email come prove. La Trump Foundation èstata chiusa e ha distribuito 1,7 milioni di fondi restanti ad organizzazioni no profit lo scorso dicembre sotto le supervisione del tribunale.