2019/12/25 09:05

Attesi 120 cm di acqua alta a Venezia Il sole di Natale spazza via il maltempo. Allerta arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto A Venezia è prevista una marea massima di 120 centimetri alle ore 9. Pericolo valanghe marcato in Piemonte, Lombardia,Veneto e Friuli Venezia Giulia. Uno snowboarder tedesco è morto ieri travolto da una slavina in Alto Adige. Ogni anno in Italia si registrano oltre 30mila incidenti sulle piste da sci

Foto d'archivio Ansa Condividi Un grande anticiclone di origine sub-tropicale è arrivato sull'Italia e a Natale garantirà bel tempo su quasi tutta la penisola, spazzando via il maltempo con piogge intense e venti di burrasca degli ultimi giorni. Fino a Santo Stefano il tempo resterà stabile e ampiamente soleggiato, con qualche nube sparsa al Sud e solo qualche pioggia tra Calabria e Sicilia.



Anche le temperature sono in risalita e l'unica parentesi fredda sarà nell'ultimo weekend dell'anno perché sabato 28 correnti di origine polare investiranno l'Adriatico centro-meridionale facendo scendere la colonnina di mercurio di 5-6 gradi, sotto la media del periodo. Tempo stabile e soleggiato è previsto anche per l'ultimo dell'anno e il giorno di Capodanno.



Nel frattempo ci sono le ultime code del maltempo: a Venezia l'acqua alta a Venezia ha raggiunto ieri i 139 cm alle ore 8.45 e per oggi è possibile un altro picco di 120 cm.



È passata l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna e le previsioni meteo fanno attendere un Natale di bel tempo. L'unica preoccupazione rimane nel Ferrarese, nel delta del Po, dove è stata confermata, anche per oggi, l'allerta arancione. La criticità idraulica è infatti riferita al transito della piena fra Pontelagoscuro, alle porte di Ferrara, e il maree a Bondeno sul fiume Panaro, affluente del Po, per effetto di rigurgito della piena del fiume.



Sono invece rientrate in casa le cinque famiglie sfollate dopo lo smottamento a Gussago, in provincia di Brescia.



