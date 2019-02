Conte: "Nessuna conseguenza su governo" Elezioni, Solinas governatore con il 47,8%: "Oggi ha vinto la Sardegna". Zedda ammette la sconfitta Crollo M5S. Di Maio: "Governo non cambia". Salvini: "Lega 6-0 sul Pd"

Solinas e Zedda

Condividi

"Oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, è stato premiato il progetto di governo che abbiamo presentato. Non ho mai visto un testa a testa, che non rispondeva al vero, 14 punti di vantaggio rappresentano un dato incontrovertibile". Sono le prime parole del nuovo governatore della Sardegna,, del centrodestra, che ha ottenuto il 47,8% dei voti."Il risultato dà la vittoria al centrodestra. Ho provato a chiamare Christian Solinas e gli ho già mandato un messaggio per augurargli buon lavoro". Cosìin conferenza stampa commenta la sua sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna. "Ci davano per inesistenti, invece ci siamo, eccome. Abbiamo battuto il Movimento 5 stelle, la prossima volta batteremo il centrodestra", ha concluso l'esponente del centrosinistra. Zedda ha ottenuto il 32,9% dei suffragi."Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini ha commentato il voto in Sardegna. In serata il vicepremier, a margine di un convegno alla Luiss, ha detto: "In settimana convocherò nuovamente i pastori al Viminale per dare una degna chiusura a questa vicenda"."È un risultato netto e chiaro e per M5s non è quello delle aspettative, ma vorrei chiarire che non ero già convinto di perdere: sapevo già che sarebbe stata una partita molto difficile". Sono state le prima parole di Francesco Desogus, candidato governatore per il Movimento 5 stelle alle regionali della Sardegna. "Il voto delle politiche è tutta un'altra storia rispetto alle regionali, perché è un voto d'opinione", ha dichiarato Desogus, rispondendo alle domande dei cronisti sul crollo dei consensi per M5s dal 42% delle politiche a circa il 10% di oggi."Per il governo non cambia nulla". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato fuori da Palazzo Chigi il voto in Sardegna, quando ancora c'erano solo i primissimi dati. "Noi siamo positivi - ha aggiunto - perchè per la prima volta in Sardegna entriamo conconsiglieri regionali". Ed ha proseguito: "E' inutile che si confronti il dato delle amministrative con le politiche: noi a livello amministrativo abbiamo sempre avuto risultati diversi da quello nazionale ed anche il questo caso la Sardegna non fa eccezione". Poi ha sottolineato: "Certo, eravamo 60 candidati contro 1.350 con decine di liste civiche ed una scheda elettorale che era un lenzuolo. Se si guarda agli altri partiti il M5s è in linea con tutte lealtre forze politiche. Il tema, quindi, sono le ammucchiate delle liste civiche".Intanto sono ancora in corso le operazioni per lo scrutinio. Le urne si sono chiuse con l'affluenza al 53,77%, +1,5% rispetto al 2014."Due considerazioni sui nostri avversari: il centro-sinistra ha confermato di essere in crisi di idee, di uomini, di consenso. I Cinque Stelle hanno finalmente imboccato la strada di un declino irreversibile che si aggrava man mano che il Paese si rende conto della loro totale inettitudine. Dunque tutto bene: gli italiani continuano ad aprire gli occhi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota a commento del voto in Sardegna.I dati ufficiali relativi alle elezioni regionali in Sardegna sono finalmente disponibili (1.840 sezioni), a 35 ore dall'inizio dello spoglio, e sono ora alla verifica degli uffici centrali circoscrizionali presso i tribunali. Lo rende noto il sito della Regione Sardegna che conferma la vittoria di Christian Solinas (Centrodestra) col 47,81%, 363.946 voti. Secondo è Massimo Zedda (Centrosinistra) 32,91%, 250.560 voti; terzo Francesco Desogus (Movimento 5 Stelle) con l'11,18%, 85.046 voti.I risultati relativi alle liste: Centrodestra: 51,76%, Centrosinistra: 30,17%, Movimento 5 stelle: 9,72%. Per quanto riguarda i singoli partiti, vince il Pd, con il 13,48%, seguito da Lega (11,34%), Psd'Az (9,89%), Fi (8,07%), Riformatori (5,02%), Fdi (4,73%), Sardegna Venti20 (4,13%), Leu (3,81%), Pro Sardinia-UdC (3,68%), Campo progressista (3,17%), Noi, la Sardegna (2,81%), Futuro Comune (2,63%), Sardegna in Comune (2,47%), Cristiano popolari e socialisti (1,35%), Sardegna civica (1,64%), Fortza Paris (1,63%), Uds (1,1%), Energie per l'Italia -Sardegna (0,49%), Progetto comunista per la Sardegna (0.43%).Terremoto post elettorale al Comune di Sassari. Dopo i risultati delle regionali si sono dimessi il sindaco Nicola Sanna, che era candidato con il Pd e l'assessore ai Lavori pubblici Ottavio Sanna, in lizza con Partito dei Sardi, entrambi 'bocciati' dagli elettori. "Le elezioni di domenica - commenta il sindaco - rappresentano una svolta storica per il popolo sardo. Le politiche nazionaliste e più reazionarie promosse dalla Lega Nord hanno trovato proseliti presso un quarto degli elettori sardi e un'altra metà circa non è più interessata alla partecipazione politica e democratica".