#Elezioni 2018 Solo terzo a Pesaro Marco Minniti: il Ministro dell'Interno battuto da Andrea Cecconi, "espulso" M5S Quando lo scrutinio è ormai quasi finito (260 sezioni su 268) conquista solo il terzo posto con il 27,8% dei consensi. A vincere è il candidato del Movimento cinque stelle Andrea Cecconi con il 34,8% che è peraltro uno di quelli coinvolti nello scandalo 'rimborsopoli' che, dopo il deferimento ai probiviri, si è impegnato a lasciare libero il seggio

Condividi

E' stato uno dei ministri più trasversalmente apprezzati del Governo Gentiloni ma neanche Marco Minniti sfugge alla generale debacle del PD. Pesante la sconfitta per il ministro dell'Interno nel collegio uninominale di Pesaro per la Camera. Il titolare del Viminale, quando lo scrutinio è ormai quasi finito (260 sezioni su 268) conquista solo il terzo posto con il 27,8% dei consensi. A vincere è il candidato del Movimento cinque stelle Andrea Cecconi con il 34,8% che è peraltro uno di quelli coinvolti nello scandalo 'rimborsopoli' che, dopo il deferimento ai probiviri, si è impegnato a lasciare libero il seggio.Al secondo posto Anna Maria Bezziccheri per il centrodestra con il 31,5%. Risultati alterni per i 'pesi massimi' della politica nei collegi uninominali.ha vinto a Firenze Senato con il 44% circa.ha stravinto ad Acerra Camera con il 63% circa.ha vinto a Sesto San Giovanni Senato con il 40%.ha vinto a San Donà di Piave Camera con il 50%.ha vinto a Latina Camera con il 46%.è in testa a Roma Trionfale Camera con il 41%.in testa con il 38% a Roma Gianicolense Senato.è solo terzo nel collegio di Pesaro Cameraè solo secondo a Ferrara Camera.è in testa di soli due punti a Siena Camera.ha vinto il collegio di Bolzano Camera.è in testa a Bologna Senato.è seconda per un punto a Pisa Senato.è solo terza a Genova Senato.è in testa di un punto a Reggio Emilia Camera.ha vinto nel collegio di Modena Camera.è solo terzo a Sassuolo Camera.ha vinto il collegio di Empoli Camera.è in testa di un soffio ad Arezzo Senato.