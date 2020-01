Corno d'Africa Somalia, autobomba vicino al Parlamento di Mogadiscio: almeno 4 morti Il 28 dicembre la città era stata teatro di una delle peggiori stragi degli ultimi anni

Un'autobomba è esplosa questa mattina a Mogadiscio, in Somalia, durante i controlli di sicurezza a un checkpoint, facendo diverse vittime, almeno 4 secondo le prime informazioni riportate dai media locali.



Il servizio di soccorso Aamin Ambulance ha già fatto sapere di essere sul posto "per aiutare le vittime".





Il 28 dicembre la città era stata teatro di una delle peggiori stragi degli ultimi anni: un'autobomba aveva provocato decine di vittime tra civili, soprattutto studenti. Per quel massacro Il presidente Mohamed Farmajo ha accusato il gruppo estremista Al Shabab legato ad Al Qaeda