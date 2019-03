Mogadiscio Somalia: decine in trappola in ministero attaccato

Sarebbero decine le persone intrappolate nella sede del ministero del Lavoro attaccato da un commando di terroristi al-Shabaab a Mogadiscio, la capitale della Somalia. Lo riferisce l'agenzia Ap.L'attacco è stato avviato con un'autobomba kamikaze aicancelli dell'edificio pieno di funzionari dato che sabato inSomalia è giorno lavorativo. La polizia ha precisato che i terroristi in azione sono cinque."Due esplosioni di autobomba seguite da un'intensa sparatoria sono avvenute nel distretto di Shangani a Mogadiscio": lo scrive il sito dell'emittente somala Radio Dalsan segnalando informazioni su "morti" in un area che é oggetto di una "battaglia" per un attacco al ministero del Lavoro. Il sito sospetta che siano in azione gli estremisti islamici al-Shabaab e riferisce di dipendenti del ministero che sono stati vistifuggire dall'edificio.