Erano a bordo dal 23 settembre Sono sbarcati a Malta i 58 migranti che erano sulla nave Aquarius. A bordo diversi bambini

UPDATE Transbordement complexe, dans les eaux internationales, des 58 naufragés - dont 7 familles - terminé. L'#Aquarius doit maintenant retourner au port pour résoudre la question de son pavillon. #SaveRescueAtSea pic.twitter.com/pnJG9ES9uR — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 30 settembre 2018

Sono sbarcati a Malta i 58 migranti che erano, dallo scorso 23 settembre, a bordo della nave Aquarius, gestita dalle ong Aquarius, gestita dalle ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere. A bordo c'erano diverse donne e bambini.Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese sono arrivati nel porto dell'isola in attesa di essere trasferiti nei quattro paesi europei che li accoglieranno come stabilito nell'accordo dello scorso 25 settembre, Francia, Spagna, Germania e Portogallo."Tutti i migranti sbarcati a Malta saranno trasferiti in quattro Paesi europei", ha dichiarato, con una nota, il governo maltese, riferendosi all'accordo con Francia, Portogallo, Spagna e Germania che nei giorni scorsi si sono offerti di accogliere i migranti, sbloccando così l'ennesimo stallo.Ora l'Aquarius dovrà far rientro nel suo porto d'origine a Marsiglia, dal momento che ha perso la bandiera di Panama, poche settimane dopo aver perso quella di Gibilterra.Per poter navigare dovrà trovare una nuova nazione che accetti di registrarla, e le due Ong hanno fatto un appello ai governi europei Affinché offrano una nuova bandiera alla nave in modo che possa continuare le sue operazioni di soccorso.L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, esprime gratitudine a Malta per la sua decisione di consentire lo sbarco di 58 persone salvate dalla nave della ong Aquarius, ponendo cos^ fine dopo giorni di navigazione al loro calvario. L'Unhcr è inoltre grato a Francia, Germania, Portogallo e Spagna che si sono offerti di ricevere queste persone una volta sbarcate a Malta."La leadership e la solidarieta' di tutti e cinque questi Paesi - si legge in una nota dell'Agenzia- è stata la chiave per risolvere questa situazione e dovrebbe essere un esempio per gli altri".Insieme ai migranti è sbarcata anche una cagnolina, Bella. La foto è stata diffusa con un tweet del premier maltese Joseph Muscat dal suo account. "Soccorso nel Mediterraneo", ha scritto il premier accompagnando l'immagine dell'animale.