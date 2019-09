Stati Uniti Sorpresi dalle fiamme nel sonno: è strage sulla Conception, la barca dei sub in California Recuperati i primi corpi, si teme che le vittime possano essere oltre 30. L'equipaggio si salva lanciandosi in mare ma non c'è scampo per i passeggeri dell'imbarcazione impegnata in un tour subacqueo delle Isole del Canale. La nave divorata dalle fiamme è affondata

Tre giorni di immersioni subacquee al largo della costa della California si sono trasformati in un inferno di fuoco per 34 persone, colte dalle fiamme nel sonno. Tragico il bilancio delle vittime - ancora non ufficialmente confermato dalle autorità, che per ora si limitano a parlare di dispersi - dell'incendio che si è sviluppato a bordo della Conception, un'imbarcazione di circa 23 metri partita sabato scorso da Santa Barbara ed in mare per tre giorni lungo l'isola di Santa Cruz.I soccorritori hanno recuperato quattro corpi, ha reso noto il capitano della guardia costiera Monica Rochester, durante una conferenza stampa trasmessa in diretta dalle emittenti locali.Oltre ai passeggeri anche cinque membri dell'equipaggio, che sono riusciti a mettersi in salvo, due di loro con ferite lievi alle gambe. Secondo quanto dichiarato dalla guardia costiera, il mayday e' partito poco dopo le 3 del mattino ora locale (dopo le 12 in italia). L'allarme parlava di fiamme a bordo e la nave si trovava a circa venti metri dalla costa.Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente ma sono state rese difficili dalla nebbia e anche dalla violenza delle fiamme che, complice la quantità di carburante a bordo, continuavano ad alimentarsi anche dopo essere state spente."Le fiamme erano cosi' forti - ha detto Aaron Bemis della guardia costiera - che ci hanno impedito di salire a bordo dell'imbarcazione per cercare i superstiti".Quando e' scoppiato l'incendio, i 34 passeggeri dormivano nelle cuccette e probabilmente le fiamme li hanno sorpresi nel sonno. "Non sono a conoscenza di sopravvissuti", si e' limitato a dire Bemis, aggiungendo anche che e' ancora troppo presto per parlare di vittime certe. Si spera anche che, vista la vicinanza alla costa, qualcuno sia riuscito a nuotare a riva.Al momento la nave e' completamente bruciata e affondata.L'equipaggio, invece, era sveglio e si trovava sopra il ponte. I cinque, tra cui il capitano, si sono gettati in mare e sono stati salvati da una nave di passaggio.Conception è un'imbarcazione gestita dalla Truth Aquatics, specializzata in crociere per immersioni subacquee nelle Channel Islands, un arcipelago di otto isole, tra cui appunto Santa Cruz, nell'oceano pacifico lungo la costa californiana. La crociera a bordo della conception era stata organizzata per il fine settimana festivo del Labor Day, che segna ufficialmente la fine della stagione estiva negli Stati Uniti. Ma si e' trasformata in tragedia.