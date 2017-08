Montecarlo Sorteggio Champions: la Juve pesca il Barcellona, alla Roma il Chelsea e l'Atlético Madrid Il Napoli, nel girone F, avrà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, gli inglesi del Manchester City e gli olandesi del Feyenoord. Premio dell'Uefa a Totti

Girone più equilibrato di quello che sembra, le trasferte saranno fondamentali! #UCLDraws — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 24 agosto 2017

Bellissime sfide in Champions ! Avanti così tutti insieme appassionatamente #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 24 agosto 2017

Sorteggiati i gironi per la Champions League a Monaco.La Juventus, nel girone D, affronterà gli spagnoli del Barcellona, i greci dell'Olympiacos e i portoghesi dello Sporting Lisbona.Per la Roma, nel girone C, impegno durissimo con il Chelsea di Conte e l'Atlético Madrid di Simeone. Dalla quarta fascia arriva la matricola azera del Qarabag.Il Napoli, nel girone F, avrà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, gli inglesi del Manchester City e gli olandesi del Feyenoord.Questi gli altri raggruppamenti:GIRONE A: Benfica (Por), Manchester United (Ing), Basilea (Svi), Cska Mosca (Rus)GIRONE B: Bayern Monaco (Ger), Paris Saint Germain (Fra), Anderlecht (Bel), Celtic (Sco)GIRONE E: Spartak Mosca (Rus), Siviglia (Spa), Liverpool (Ing), Maribor (Svn)GIRONE G: Monaco (Fra), Porto (Por), Besiktas (Tur), Lipsia (Ger)GIRONE H: Real Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Tottenham (Ing), Apoel Nicosia (Cip)La fase a gironi comincerà il 12 e 13 settembre per concludersi il 5 e il 6 dicembre.Dopo il responso dell'urna, arrivano i primi commenti degli italianiPrima del sorteggio, il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha consegnato a Francesco Totti un premio alla carriera. Insieme ad Andryi Shvechenko, l'ex capitano della Roma, ora dirigente giallorosso, ha poi estratto le palline dalle urne."Non è stato solo un calciatore fantastico, si è dedicato solo al suo club per tutta la vita e merita profondo rispetto da parte dell'Uefa e da parte mia personalmente" le parole di Ceferin. "E' un premio per me molto importante, il primo che la Uefa mi dà. Sono orgoglioso dei 25 anni di carriera sempre con la Roma, un sogno che si è realizzato" le parole di Totti.Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore della Champions League per il secondo anno consecutivo. L'attaccante del Real Madrid è stato premiato nel corso della cerimonia per i sorteggi dei gironi a Montecarlo. Il fuoriclasse portoghese ha anche ottenuto il riconoscimento come miglior attaccante. Gigi Buffon è stato premiato come miglior portiere. Altri due giocatori del Real, Sergio Ramos e Luka Modric, hanno ottenuto il riconoscimento rispettivamente come miglior difensore e miglior centrocampista.