La famosa casa d'aste Sotheby's venduta per 3,7 miliardi di dollari. Acquirente il magnate Patrick Drahi

di Tiziana Di Giovannandrea Sotheby's passa di mano. La famosa casa d'aste ha raggiunto un accordo per essere acquisita da BidFair Usa, società interamente controllata dal finanziere, magnate delle telecomunicazioni, collezionista ed imprenditore Patrick Drahi, per 3,7 miliardi di dollari, ovverosia 57 dollari per azione.E' stato annunciato che con l'acquisizione Sotheby's effettuerà il delisting cioè ci sarà la rimozione del titolo dalla quotazione su un mercato regolamentato. L'operazione di delisting avviene dopo 31anni trascorsi come azienda quotata al New York Stock Exchange."Dopo più di 30 anni in Borsa, è il momento giusto per Sotheby's per tornare privata e continuare sulla strada della crescita e del successo" ha affermato Domenico De Sole, presidente del Consiglio di Amministrazione di Sotheby's.Dopo l'annuncio i titoli sono saliti del 57,04%. Sotheby's ha annunciato che l'acquisizione da parte di Drahi comporterà un premio di mercato per i soci del 61%.