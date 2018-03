ITALIA

2018/03/14 07:25

Napoli Spaccio di droga a Scampia, in manette anche l'attore di Gomorra Salvatore Russo detto"Totoriello" Russo era stato già arrestato il 26 novembre 2016 nel corso di un blitz dei Carabinieri sempre nelle 'Case dei puffi', colto in flagranza mentre fungeva da vedetta ordinando i tossicodipendenti in attesa per l'acquisto delle dosi di eroina o cocaina

