Piogge torrenziali Spagna: 12 vittime per le inondazioni a Maiorca. Un bimbo ancora disperso

Condividi

Si aggrava il bilancio delle vittime delle inondazioni a Maiorca. Sono 12 i morti, dopo il ritrovamento dei corpi di una coppia di tedeschi residenti sull'isola, che erano stati dati per dispersi. Si tratta di Petra Kircher, di 63 anni, e Mike Kircher, di 61 anni, informano fonti della Guardia Civile citate dalla tv nazionale Rtve. Erano scomparsi dalla serata di martedì, e sono stati ritrovati nei pressi della località maiorchina di Artà.Le squadre di salvataggio lavorano ancora nelle ricerche del bambino di 5 anni scomparso la sera di martedì mentre era con la madre e la sorellina di 8 anni su un'auto rimasta bloccata per le piogge torrenziali che si sono abbattute nella località di Sant Lorenç. La madre è morta dopo essere riuscita a mettere in salvo la bambina, ma non il figlio più piccolo.