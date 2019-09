L'aveva richiesto Pedro Sánchez per questioni di sicurezza Spagna, la Corte Suprema autorizza l'esumazione della tomba di Franco Verrà trasferita da Valle de los Caídos al cimitero di El Pardo

Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guio siempre la acción del Gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo.



Justicia, memoria y dignidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2019

I sei giudici della Corte Suprema spagnola hanno autorizzato all'unanimità l'esumazione delle spoglie del dittatore Francisco Franco dalla basilica Cuelgamuros di Valle de los Caídos per darne una nuova sepoltura nel cimitero di El Pardo-Mingorrubio che si trova nel nord-ovest di Madrid.La sentenza va contro il desiderio dei familiari del dittatore spagnolo morto nel 1975 a Madrid, che avrebbero voluto portare la salma nella cripta della cattedrale della Almudena, principale luogo di culto cattolico nel centro di Madrid. Ad Almudena la figlia di Franco aveva comprato tempo fa uno spazio di sepoltura.La sentenza respinge quindi l'appello dei nipoti e sostiene, a più di un anno di distanza, l'Esecutivo del presidente Pedro Sánchez che aveva proposto di seppellire le spoglie nel cimitero di El Pardo-Mingorrubio (dove ci sono anche i resti della moglie di Franco, Carmen Polo) per questioni di sicurezza. Lo spostamento era programmata per lo scorso 10 giugno ma poi la Corte Costituzionale bloccò tutto. "Una grande vittoria per la democrazia spagnola" l'ha definita il leader del PSOE.Ora l'ultimo ostacolo sarà il giudice numero 3 di Madrid, José Yusty Bastarreche, che dovrà decidere se mantenere o meno le misure precauzionali urgenti che ha messo sul sollevamento della lastra che copre la tomba. La sua sentenza aveva bloccato la riesumazione dei resti di Franco ed era arrivata dopo la causa intentata da Leonardo Falcó Rodríguez, vicino all'ambiente familiare dell'ex dittatore spagnolo.La pronuncia della Corte Suprema è arrivata il giorno successivo allo scioglimento delle Cortes (Camera e Senato) che attraverso l'articolo 99 comma 5 porta alle elezioni del prossimo 10 novembre. Proprio per questa data il PSOE vorrebbe spostare la tomba franchista.