Spagna, Pedro Sanchez presidente del governo, ottiene la fiducia nella seconda votazione

Con el Gobierno de la Coalición Progresista, España abre un tiempo para reivindicar el diálogo y la política útil. Un Gobierno para todas y todos que amplíe derechos, restaure la convivencia y defienda la justicia social.



Hoy nace un tiempo de moderación, progreso y esperanza.

Pedro Sanchez è stato eletto presidente del governo con 167 voti a favore, 165 contrari e 18 astensioni. Il leader del Psoe ha così raggiunto il suo obiettivo nel secondo voto, dopo che domenica non ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria al primo turno.Il candidato socialista ha ottenuto la presidenza grazie al sostegno del suo partito e Podemos, con i quali formerà un governo di coalizione, nonché i deputati di PNV, Mas País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe e BNG.Non appena Sanchez è stato eletto, sono state ascoltate le grida di "Sì, puoi!". L'astensione di ERC e EH Bildu ha anche facilitato la sua rielezione.Si tratta del primo governo di coalizione in Spagna da quando il Paese è tornato alla democrazia nel 1978, tre anni dopo la morte del dittatore Francisco Franco."Con il governo di coalizione progressista in Spagna si apre una stagione di dialogo e politica utile. Un governo per tutte e tutti che estenda i diritti, ripristini la convivenza e difenda la giustizia sociale". Lo twitta Pedro Sanchez, dopo che il parlamento spagnolo ha dato la fiducia al suo governo.