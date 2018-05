Venerdì la decisione Spagna: al via dibattito su sfiducia a Rajoy. Incerto voto di domani: 5 deputati baschi ago bilancia

Inizia a Madrid nel Congresso dei deputati il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata contro Mariano Rajoy dal leader socialista Pedro Sanchez che potrebbe fare cadere il premier del Partido Popular.L'esito del voto finale di domani è incerto, e potrebbe dipendere da come si orienteranno i 5 deputati del partito nazionalista basco Pnv, considerati l'ago della bilancia, che finora non hanno dato alcuna indicazione.Se la mozione di sfiducia otterrà l'appoggio di 176 deputati su 350 Rajoy cadrà esarà sostituito automaticamente alla Moncloa da Sanchez."Ci sono stati corrotti nel Partido Popular, è vero, ma il Pp non è un partito corrotto": così il premier spagnolo Mariano Rajoy nel dibattito del Congresso sulla mozione presentata dal leader socialista Pedro Sanchez dopo la 'sentenza Gurtel', che domani potrebbe farlo cadere.Rajoy ha affermato che "la corruzione è da tutte le parti", ed ha ricordato le varie cause aperte contro il Psoe per episodi di corruzione, in particolare il caso Ere nel quale sono coinvolti in Andalusia due ex-presidenti del Psoe. "Se non si è in condizioni per dare lezioni, è meglio stare zitti" ha denunciato, "siete forse MadreTeresa di Calcutta?".Mariano Rajoy non ha intenzione di dimettersi. Alla vigilia del voto del Parlamento spagnolo sulla mozione di sfiducia presentata dai socialisti, in programma per venerdì, chiarisce che la sua idea è di "portare a termine il mandato" di quattro anni, che dovrebbe concludersi nel 2020.Tutto è cominciato giovedì 24 maggio con la sentenza della Audiencia nacional, tribunale nazionale con sede a Madrid, che ha inflitto in totale 351 anni di carcere a membri del Partito popolare nell'ambito del maxi processo per corruzione noto come 'caso Guertel'.Ventinove le persone condannate per corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici o riciclaggio di denaro: fra loro l'ex tesoriere del partito Luis Barcenas, condannato a 33 anni.La giustizia spagnola ha svelato un sistema di versamenti di tangenti a deputati e responsabili del PP in cambio di assegnazioni di appalti pubblici fra il 1999 e il 2005, in diverse regioni.Il Partito popolare non era direttamente a processo per coinvolgimento diretto nello schema, ma è emerso che ha beneficiato di fondi ottenuti illegalmente, e per questo gli è stato imposto di restituire 245mila euro.Il giorno dopo la sentenza, venerdì 25 maggio, il partito socialista Psoe, all'opposizione, ha presentato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo.