Il governo voleva spostare i resti del dittatore lunedì prossimo Spagna, la corte suprema blocca la riesumazione delle spoglie di Franco Accolta la richiesta della famiglia del generale Franco che si è sempre opposta allo spostamento al cimitero di El Pardo, dove è sepolta la moglie

Condividi

La corte suprema spagnola ha bloccato la riesumazione delle spoglie di Francisco Franco dal mausoleo che si trova nel memoriale per i caduti della guerra civile al cimitero di El Pardo, dove è sepolta la moglie. Cinque giudici hanno accolto all'unanimità la richiesta della famiglia del dittatore. Lo rende noto El Pais.Il trasferimento delle spoglie di Franco, decisa dal governo di Pedro Sanchez, era in programma lunedì prossimo.Morto il 20 novembre 1975, Franco è sepolto nel monumentale Mausoleo della Valle dei Caduti che lui stesso fece costruire vicino Madrid. Il Mausoleo contiene i resti di circa 32.000 caduti di entrambi gli schieramenti della guerra civile spagnola ed era stato presentato dal regime come luogo di riconciliazione. Di fatto, però, rimane un luogo simbolo per i nostalgici del franchismo