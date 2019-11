Le elezioni anticipate Spagna, è ancora stallo. Psoe tiene ma senza maggioranza. Avanzano i popolari, boom Vox Né una possibile coalizione di centro-destra né le sinistre in grado di raggiungere la maggioranza di 176 seggi

Condividi

In Spagna resta lo stallo: il Paese è senza maggioranza di governo anche dopo il secondo voto anticipato dell'anno, che registra un boom dell'ultradestra. La sinistra arretra ma il partito socialista tiene; la destra avanza con i Popolari che hanno una ventina di deputati in più (da 66 a 87) ma soprattutto Vox conferma i sondaggi e festeggia un exploit con cui raddoppia i seggi in Parlamento e diventa la terza forza del Paese. Questo lo scenario fornito dalle urne delle elezioni generali, le quarte in quattro anni, con il 99% dei voti scrutinati.Il blocco di destra esce con un leggero vantaggio, seppur azzoppato dal tracollo di Ciudadanos che dagli attuali 57 seggi si fermerebbe a 10, ma ancora lontano dai 176 seggi richiesti per avere la maggioranza in aula. Decisivo sarà l'apporto di Vox dato a 52 seggi, più del doppio degli attuali (24). In Andalusia il partito di Santiago Abascal supera i popolari e diventa seconda forza. Il premier uscente, Pedro Sánchez, che aveva convocato il voto forte del successo alle europee dello scorso maggio quando ottenne il 32,86% delle preferenze, esce indebolito. Nei numeri e nel potere negoziale per tentare di formare una nuova maggioranza, cercando una obbligata alleanza con Podemos che, con un ulteriore calo, dagli attuali 43 seggi passa a 35. E non è riuscito nemmeno a convincere gli spagnoli a recarsi alle urne "per non consegnare il Paese alla destra" con un'affluenza intorno al 69% in calo di sei punti. I socialisti seguono lo scrutinio in silenzio stampa confidando "in dati che dovrebbero dare 130 seggi al Partito", ma allo stato ne avrebbero 120 (erano 123).Il leader del Pp, Pablo Casado, ha affermato che "è stato un buon risultato per il nostro partito, ma cattivo per la governabilità della Spagna. Sánchez ha perso il suo referendum, voleva più forza e non l'ha ottenuta. Siamo una forza chiave per la Spagna ed eserciteremo la nostra responsabilità"."Non vi deluderemo, difenderemo in Parlamento ciò che abbiamo detto in campagna elettorale". Lo ha dichiarato il leader di Vox, Santiago Abascal. "Solo undici mesi fa non avevamo nessun rappresentante nelle istituzioni, oggi siamo la terza forza politica del Paese, il Partito che ha ottenuto più voti e più seggi", ha aggiunto. "Oggi si consolida un'alternativa patriottica e sociale che chiede l'unità della Spagna", ha affermato con un chiaro riferimento alla crisi catalana, uno dei fattori del successo di Vox.Dopo lo scrutinio, il leader di Podemos, Iglesias, si è detto disponibile a un governo con il Psoe, ma la formula non è stata premiata dall'elettorato.Il leader di Ciudadanos, Albert Rivera, ha ammesso la dura sconfitta e annunciato la convocazione del vertice del partito per domani, dove proporrà un congresso straordinario per indicare una nuova rotta politica."Complimenti a Vox, che ha ottenuto un risultato incredibile". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso de La7 commentando i primi exit poll sul voto iberico. Salvini ha aggiunto che "non è questione di estrema destra, ma di persone che vogliono controllare i confini di Spagna, far entrare chi ha diritto a farlo"."Alle elezioni spagnole grande affermazione di Vox alleato di Fratelli d’Italia nel gruppo dei Conservatori europei. Sull’unità e sulla sovranità nazionale non si fanno compromessi... in Spagna come in Italia la coerenza paga". Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.