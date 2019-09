In caso di voto, sarebbe il quarto in quattro anni Spagna, i socialisti non trovano l'accordo: possibili elezioni il 10 novembre Non nasce la coalizione Psoe-Unidas Podemos. Il 23 settembre è il termine ultimo per l'investitura di Sánchez a presidente

Il governo spagnolo probabilmente non si farà. Dopo una riunione alla Camera (la seconda in due giorni) di quasi quattro ore, la rottura del negoziato per una possibile coalizione pare essere molto vicina. Secondo quanto riporta il quotidiano El País, il partito del premier Pedro Sánchez e i possibili alleati di Unidas Podemos hanno fatto trapelare la notizia che la negoziazione tra le parti è praticamente finita.La Spagna è andata al voto lo scorso 28 aprile con una vittoria schiacciante dei socialisti i quali però non riescono a formare un nuovo governo. L'investitura di Sánchez è quindi bloccata.I portavoce dei due gruppi politici dopo la riunione a palazzo delle Corti di Madrid hanno espresso negatività sul proseguimento della negoziazione. Secca Adriana Lastra (Psoe): "Non vediamo via d'uscita a questa situazione da parte di Unidas Podemos sull'opzione che proponiamo. Non esiste via per trovare l'accordo". Pronta la replica di Pablo Echenique per Unidas Podemos: "Il Psoe non cambia il suo pensiero di formare un governo a partito unico, come se avesse la maggioranza assoluta".Il partito socialista per governare e mandare Sánchez a palazzo della Moncloa ha bisogno della maggioranza assoluta, ovvero 176 seggi su 350 alla Camera. Da soli i socialisti ne hanno 123, trovando l'accordo con Unidas Podemos, che ne ha 42, arriverebbero a 165. Una numero che sarebbe sufficiente perché il Psoe ha già trovato l'accordo con i 6 deputati del Pnv (partito nazionalista vasco) e con i 15 deputati di Erc (Esquerra Republicana de Catalunya), pronti ad astenersi, riducendo così la maggioranza assoluta a 167.Per ora non sono in programma altri incontri tra le parti. Domani alla Camera si vedranno i leader dei due partiti, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias. E' molro probabile che si arrivi alla rottura definitiva di una trattativa che va ormai avanti da più di tre mesi (le Camere sono state fatte il 21 maggio). Tutto questo a due settimane dal 23 settembre, termine ultimo per l'investitura di Sánchez a presidente.Nel caso in cui per questa data non venga trovato un accordo, si proclameranno automaticamente le elezioni per il 10 novembre, secondo l'articolo 99 comma 5 della Costituzione spagnola che dice: "Se trascorsi due mesi dal primo voto per l'investitura, senza che nessun candidato abbia ottenuto la fiducia della Camera, il Re scioglierà entrambe le camere e convocherà nuove elezioni". E per la Spagna questo significherebbe la quarta elezione in quattro anni.