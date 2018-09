SPORT

2018/09/15 17:19

Serie A, anticipo quarta giornata L'ex Dimarco affonda l'Inter, gran colpo Parma al Meazza Stadio di casa ancora tabù e seconda sconfitta in quattro gare per la squadra di Spalletti (0-1), ancora alla ricerca di una vera identità: il Parma di D'Aversa si difende con ordine e colpisce nel finale, non rubando nulla

Inter senza continuità e 'Meazza' ancora tabù (1 punto in due gare): gran colpo Parma (0-1) nel primo anticipo della quarta giornata. Con questo successo, gli emiliano agganciano a quota 4 proprio i nerazzurri, attesi martedì dal debutto in Champions contro il Tottenham.



Pressione non asfissiante dei padroni di casa, privi di due importanti terminali offensivi (Icardi inizialmente in panca, Lautaro Martinez out): Sepe ferma i tentativi di Candreva e Keita, al 27' Perisic prolunga ottimamente di testa su corner ma gli accorrenti (sul secondo palo) Skriniar e D'Ambrosio mancano incredibilmente il tap-in vincente da due passi. I ducali si fanno vedere con un sinistro di Inglese e con due belle percussioni di Gervinho.



Un'occasione a testa in avvio ripresa (subito dentro Icardi al posto di Keita Balde): Handanovic vola su Stulac (48'), Dimarco quasi sulla linea nega il gol a Perisic (57'). Al 73' botta secca di Nainggolan dal limite: Sepe respinge con qualche affanno, Bruno Alves spazza. Finale col botto: il palo salva Gagliolo dall'autogol (su testa Perisic), al 79' il missile di sinistro dell'ex Dimarco affonda Spalletti e regala al Parma tre punti pesantissimi.

