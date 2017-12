Serie A, diciannovesima giornata Inter ancora in affanno, Lazio vicinissima al colpo: 0-0 a S.Siro Molte più occasioni biancocelesti in casa nerazzurra, soprattutto nella ripresa: un super Handanovic evita il ko a Spalletti, che si allontana dalla vetta con appena 2 punti nelle ultime quattro gare. Bene anche Strakosha che salva su Perisic e Borja Valero

di Gianluca Luceri Brutto il Natale, non buono il Capodanno. Dopo due sconfitte (tre con quella nel derby di coppa Italia), Inter ancora impantanata: sofferto 0-0 al ‘Meazza’ contro una bella Lazio, che ‘ai punti’ avrebbe strameritato il successo. La squadra di Spalletti resta terza ma perde ulteriormente contatto con la vetta (-7 dal Napoli), quella di Inzaghi si mantiene invece al quinto posto a -2 dalla Roma. Entrambe le formazioni capitoline hanno però sempre una partita da recuperare.Primi venti minuti di calma e a ritmi bassi poi il match, pur tutt’altro che spettacolare, si accende. Due occasioni biancocelesti nel giro di sessanta secondi (20’ e 21’): Handanovic vola sul destro secco di Milinkovic-Savic dalla distanza, sul conseguente angolo palla a Lucas Leiva che crossa in mezzo dove Bastos, di testa, manca la porta da pochi passi. Al 30’ però sono i nerazzurri ad ‘accarezzare’ il vantaggio: assist di Borja Valero dalla sinistra, correzione ravvicinata di Perisic e grande risposta d’istinto di Strakosha. Nel recupero del primo tempo (47’), su corner di Luis Alberto, Borja Valero rischia l’autorete colpendo con la nuca la sfera che finisce sulla parte alta della traversa.La prima chance della ripresa capita sui piedi di un attivissimo Borja Valero (57’): botta dal limite e splendido allungo di Strakosha che si salva anche con l’aiuto del palo. Al 60’ Rocchi assegna e poi cancella un rigore alla Lazio dopo aver consultato il Var: sull’incursione di Immobile, Skriniar tocca prima con la gamba e poi col braccio. Decisione corretta. Al 68’ ci prova subito il neo entrato Felipe Anderson, ma il suo tentativo di pallonetto sfila a lato (non di molto). Brasiliano ancora pericolosissimo al 73’: destro incrociato sulla corsa e strepitoso intervento di Handanovic. Inter in affanno e ancora vicina alla capitolazione sulla conclusione in area di Parolo (74’): il numero uno sloveno ci mette un’altra pezza, stavolta di piede. La terza palla-gol biancoceleste (80’) viene invece sprecata da Felipe Anderson, che manca incredibilmente lo specchio su perfetto assist di Immobile. Le emozioni finiscono qui. Molta più Lazio che Inter, comunque.