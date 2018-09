Tragedia nel Salento Spara ai vicini di casa: tre morti e una ferita grave, arrestato un 57enne disoccupato

Tre persone sono morte e un'altra è stata ferita in un litigio tra vicini di casa avvenuto a Cursi, nel sud del Salento. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni e la zia, Maria Assunta Quarta, 52 anni, morta durante la notte. Ferita, ma non in gravi condizioni, la madre del giovane, Fernanda Quarta, ricoverata in ospedale Vito Fazzi di Lecce. A sparare, con una 357 Magnum, è stato Roberto Pappadà, 57 anni, ex operaio, disoccupato, che si dedicava alla cura della sorella disabile. L'uomo è stato arrestato. Tra le due famiglie da tempo ci sarebbero stati attriti e litigi, mai denunciati.