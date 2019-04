Francia Arrestato l'uomo barricato con ostaggi a Lourdes

È stato arrestato l'uomo che si era barricato con "due o tre ostaggi" in un appartamento in Rue Mozart a Lourdes, in Francia. Lo ha riferito una fonte di polizia secondo cui "uno degli ostaggi è rimasto ferito".Il sequestro ècominciato verso le 11, quando l'uomo, un ex militare sulla cinquantina, ha esploso alcuni colpi all'esterno della sua abitazione. Il responsabile ènoto alle forze dell'ordine per i precedenti per violenza nei confronti della suo ex moglie, anche lei tra gli ostaggi, insieme alla figlia.Sul posto sono intervenute le squadre speciali dei Raid di Tolosa.Nel corso del pomeriggio era stata udita anche un'esplosione proveniente dall'appartamento, forse legato al blitz delle forze speciali.