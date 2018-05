Belgio Sparatoria a Liegi: muoiono due agenti e un passante. Ucciso il killer. Feriti 2 poliziotti

Ha ucciso anche un passante l'uomo che questa mattina a Liegi, in Belgio, ha sparato contro due agenti uccidendoli prima di prendere in ostaggio una donna.L'uomo - poi a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine - ha ferito inoltre altri due agenti di polizia.L'uomo ha aperto il fuoco sul Boulevard d'Avroy e ha preso in ostaggio una donna delle pulizie all'interno del liceo Léonie de Waha al sesto piano dell'edificio.Secondo un giornale belga il killer avrebbe gridato "Allah akbar".