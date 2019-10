Stati Uniti Spari a una festa scolastica in Texas, almeno due morti e 12 feriti La sparatoria è avvenuta in una sala gremita di ragazzi dove era in corso la festa per l'inizio dell'anno scolastico

Almeno due persone sono rimaste uccise e dodici ferite quando un uomo ha cominciato a sparare in una sala di Greenville, poco fuori Dallas, in Texas.La sparatoria è avvenuta in una sala nella sala del Party Value dove era in corso la festa per l'inizio dell'anno scolastico del Texas A&M Commerce a Greenville. Foto e video su Twitter mostrano il locale con molte persone a terra nel sangue mentre i superstiti cercano di prestare i primi soccorsi. Alla festa partecipavano centinaia di ragazzi.Jason Whitely, un reporter per la locale affiliata ABC WFAA, ha detto che almeno due persone sono state uccise, tuttavia i funzionari devono ancora confermare eventuali vittime. Secondo i media locali l'aggressore, che potrebbe aver usato un fucile calibro 227, sarebbe in fuga.