Alcuni sono già noti alle forze dell'ordine Spari dopo una lite tra giovani della movida: 4 feriti a Napoli: nessuno rischia la vita Quattro giovanissimi feriti da colpi di arma da fuoco: è il bilancio di una sparatoria avvenuta la scorsa notte in via Carlo Poerio, nel quartiere Chiaia, tra i crocevia più affollati della movida napoletana. Sull'episodio indaga la polizia: a quanto pare gli spari sarebbero avvenuti inseguito a una lite tra due comitive. Coinvolto un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 19 anni, alcuni dei quali provenienti dall'hinterland partenopeo e già noti alle forze dell'ordine

Poteva essere ben più grave il bilancio della sparatoria avvenuta la scorsa notte nel quartiere Chiaia a Napoli, probabilmente in seguito a un diverbio tra giovanissimi. I colpi hanno rischiato di raggiungere alcune delle vittime in parti vitali.Tra i quattro feriti da proiettili, il più grave è un sedicenne ricoverato nell'ospedale Loreto Mare per ferite al torace e a una gamba, con prognosi riservata ma non in pericolo di vita.Una ragazza di 19 anni èstata ferita al torace e dovrà essere operata per estrarle una pallottola dal seno.Nel bilancio anche un quinto ferito, lieve, per una frattura del setto nasale provocata probabilmente da una caduta durante il caos.La sparatoria è avvenuta nella zona dei cosiddetti 'baretti', abituale punto di ritrovo serale della movida partenopea.