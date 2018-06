Germania Spari nel duomo di Berlino, due feriti. Isolata la zona Un poliziotto ha aperto il fuoco su un uomo che si agitava "creando problemi", ferendolo alle gambe. Lo stesso agente ha ferito per sbaglio anche un suo collega

Paura nel Duomo di Berlino. Un poliziotto ha aperto il fuoco all'interno della chiesa e colpito un uomo alle gambe. "Si tratta di un austriaco di 53 anni armato di coltello, ora soccorso in ospedale- ha spiegato Valeska Jakubowski, una portavoce della polizia-. Nella chiesa erano presenti circa 100 persone, che hanno potuto lasciare il posto incolumi". Lo stesso agente ha ferito per sbaglio anche un suo collega

Sembra che l'uomo colpito si agitasse "dando problemi". Gli agenti avrebbero tentato di calmarlo, evidentemente senza riuscirci. "Non c'è alcun indizio che faccia pensare a un attentato" ha aggiunto Jakubowski.



Il Duomo di Berlino sorge sull'"Isola dei Musei" nel centro della capitale tedesca.





Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 giugno 2018

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 giugno 2018

Nel dare la notizia su Twitter, la polizia di Berlino ha pubblicamente invitato ad "evitare speculazioni" sull'accaduto e ha annunciato maggiori dettagli in arrivo. Dunque non si parla in alcun modo di terrorismo.