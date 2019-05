Guerra di posizione San Pietroburgo: sparvieri e razzi all'aeroporto per proteggere i voli dagli uccelli

L'aeroporto di San Pietroburgo ha ideato una singolare difesa contro gli uccelli che disturbano il decollo degli aerei con rischi che possono anche essere elevati. La società, infatti, ha reclutato dei temibili sparvieri addestrati che proteggono le piste da volatili intrusi, per lo più cornacchie e gabbiani.I rapaci però non bastano, anche perché le prede si abituano presto alla loro presenza e allora la strategia diventa più complessa. Innanzitutto si applica la tattica 'terra bruciata' per rendere inospitale il terreno circostante: a tale scopo i terreni paludosi sono drenati, le riserve d’acqua per scopi tecnici sono coperte con reti metalliche e ogni tipo di immondizia viene rimossa. Poi vengono usati apparati bioacustici che imitano il verso degli sparvieri. Ma per gli esperti il sistema più efficace è quello combinato: il lancio simultaneo di razzi e sparvieri: a quel punto gli uccelli intrusi associano il lancio di un razzo alla presenza di un rapace, e restano lontani dalle piste.Secondo gli standard internazionali, sono ammissibili 0,45 casi di scontri tra uccelli e aerei nelle fasi di decollo e atterraggio. Nell’aeroporto di San Pietroburgo questa casistica è dimezzata.