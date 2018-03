Stazione spaziale cinese Tiangong1 Spazio: rientro stazione cinese stimato per l'alba di Pasqua

Le ultime informazioni sul rientro della stazione spaziale cinese #Tiangong1 , previsto in questi prossimi giorni, nel blog @esaoperations in constante aggiornamento - Qui, un'immagine radar della stazione https://t.co/ehRPem0tef — ESA_Italia (@ESA_Italia) 28 marzo 2018

E' stimata per l'alba della domenica di Pasqua - intorno alle 4 e 50 ora italiana - il rientro nell'atmosfera terrestre del primo modulo sperimentale della stazione spaziale cinese Tiangong-1. C'è però al momento una 'finestra' di incertezza, ed è piuttosto ampia: circa 20 ore. E non è ancora possibile escludere, all'interno di questo arco temporale, la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio.E' quanto emerso oggi pomeriggio dalla nuova riunione, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, del tavolo tecnico che sta seguendo le operazioni di rientro in atmosfera.Alla riunione, oltre all'Asi (Agenzia Spaziale Italiana), hanno partecipato il consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresntnanti dei ministeri dell'Interno, della Difesa e degli Esteri, rappresentanti di Enac, Enav, Ispra e della Commissione Speciale di Protezione civile. Le 'finestre' di interesse per l'Italia, che al momento coinvolgono le regioni che si trovano a sud del 44 parallelo nord, potranno essere confermate e definite solo nelle 36 ore precedenti il rientro. Attualmente, la possibilità che uno o piu' frammenti della stazione spaziale Tiangong-1 possano cadere sul territorio italiano (ovvero su terre emerse) corrisponde a una probabilità stimabile intorno allo 0,02%.Si chiama Palazzo Celeste, un nome che nasce dalla traduzione dal mandarino della parola Tiangong, ed è la prima stazione spaziale cinese lanciata dal centro di Jiuquan il 30 settembre 2011.La stazione scende al ritmo di quattro o cinque chilometri al giorno. Lo ha detto Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr). Anselmo fa parte degli esperti che in questi giorni stanno lavorando ai calcoli sui quali si basano le previsioni di rientro.La protezione civile che per informare al meglio i cittadini, ha pubblicato una sezione ad hoc sul suo sito in cui verranno postati tempestivamente tutti gli aggiornamenti disponibili e dove sono già presenti le norme di autoprotezione, qualora ci si trovi nelle zone interessate dalla caduta dei frammenti.Ricordiamo che eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari. Pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi.Tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, è possibile fornire, pur nell’incertezza connessa alla molteplicità delle variabili, alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di autoprotezione qualora si trovi nei territori potenzialmente esposti all’impatto:• è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che pertanto sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti. Si consiglia, comunque, di stare lontani dalle finestre e porte vetrate;• i frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone: pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle singole strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici;• all’interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell’eventuale impatto sono, per gli edifici in muratura, sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi), per gli edifici in cemento armato, in vicinanza delle colonne e, comunque, in vicinanza delle pareti;• è poco probabile che i frammenti più piccoli siano visibili da terra prima dell'impatto;• alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all'impatto e contenere idrazina. In linea generale, si consiglia a chiunque avvistasse un frammento, senza toccarlo e mantenendosi a un distanza di almeno 20 metri, di segnalarlo immediatamente alle autorità competetenti.