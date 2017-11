I nodi della sinistra Speranza-Civati-Fratoianni: a Grasso documento per percorso comune

"Abbiamo chiesto un incontro al presidente Grasso per portare a lui il documento condiviso da tutti che segna l'avvio di un percorso comune cui ci piacerebbe prendesse parte. Lui ci ha ricevuto e ascoltato come sta facendo con tutte le anime di un mondo che in queste settimane è, come noi avevamo previsto, in grande fibrillazione".Lo dichiarano Roberto Speranza (Mdp), Pippo Civati (Possibile) e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana).