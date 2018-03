Riunione del Consiglio di sicurezza a Palazzo di Vetro Spia russa, Mosca annuncia: "Presto misure" , Usa solidali con la May ma Parigi si chiama fuori È scontro tra Londra e Mosca sul caso della ex spia russa Sergej Skripal avvelenata .Il Regno Unito ha espulso 23 diplomatici russi. La Russia annuncia ritorsioni

Sul caso dell'ex spia russa avvelenata, Usa "solidali" con Londra, condividendo il giudizio sulla responsabilità di Mosca e sostenendo la decisione di espellere i diplomatici russi come "giusta risposta". Anche l'Australia al fianco del Regno Unito. Ma la Francia rompe il 'fronte' occidentale e sichiama fuori da condanne a prescindere. Intanto, la Bbc annunciache Londra costruirà un "centro di difesa" contro le armi chimiche per proteggersi dalla crescente minaccia della Russia e della Corea del Nord."Accuse folli da parte della premier britannica Theresa May" in relazione all'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e dirette alla Russia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, sottolineando che a breve verranno prese "misure" da parte russa.La Gran Bretagna si rifiuta di cooperare con la Russia nell'ambito delle indicazioni della Convenzione per la armi chimiche, ha detto Zakahrova. "Nessun dettaglio, nessuna prova, secondo alcun canale, sono giunte da Londra", ha spiegato. "Ancora una volta si incendia una campagna antirussa isterica. Quello che faremo? Seguiremo i canali previsti dall'Onu".L'attacco chimico di Salisbury "è un'azione coerente con il modello di aggressione da parte dello Stato russo" afferma la premier britannica Theresa May nella lettera inviata ad Antonio Guterres. "Il governo britannico- scrive May- ritiene altamente probabile che Mosca sia responsabile" per il tentativo di attentato, sottolineando che nessun paese eccetto la Russia ha contemporaneamente le capacità per un attacco chimico e il movente per colpire l'ex spia.E' in base a questi elementi che May ha decretato oggi l'espulsione entro una settimana di 23 diplomatici russi dal Regno; restrizioni per funzionari e cittadini sospetti di uno Stato ormai bollato come "ostile"; controlli più stringenti e potenziali sanzioni sui patrimoni trasferiti oltre Manica da politici "corrotti" o oligarchi del business considerati vicini a Vladimir Putin; interruzione dei rapporti governativi d'alto livello; boicottaggio dei Mondiali di Russia 2018 da parte di delegazioni ufficiali e principi reali. Un terremoto che mira a colpire "la rete spionistica" russa (i 23 reprobi "sono ufficiali d'intelligence non dichiarati") come pure le tasche e i conti in banca di presunti attori del sistema di potere putiniano. Per quanto senza lo tsunami definitivo del benservito all'ambasciatore in persona. Comunque un punto di svolta, in negativo, che coinvolge gli alleati, nella cui solidarietà il governo britannico confida: come la premier ha sottolineato a più riprese, citando gli Usa di Donald Trump e i partner europei prima di affrontare il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, dove i russi hanno potere di veto. Dall'altro lato di quella che fu - e potrebbe tornare a essere - la cortina di ferro, la risposta russa è quasi automatica. Con l'ennesima smentita di tutte le accuse e la condanna del comportamento inglese come "inaccettabile, ingiustificato e miope", a precedere l'inevitabile reazione simmetrica.Gli Stati Uniti sono "assolutamente solidali con la Gran Bretagna", e ritengono che "Mosca sia responsabile" dell'avvelenamento di Sergei Skripal, ha detto nel corso della riunione l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley. "La Russia deve cooperare con l'indagine britannica", ha aggiunto. Haley ha poi precisato che "è in gioco la credibilità del Consiglio di Sicurezza se la Russia non sarà considerata responsabile per le sue azioni".