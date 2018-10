Mercati Spread ancora sotto pressione Milano parte bene, finisce male

di Marzio Quaglino Tornano le tensioni sui titoli di stato. Lo spread ha superato nuovamente la soglia dei 300 punti base tornando ai livelli precedenti il via libera alla manovra da parte del Governo. Dopo un avvio in calo il differenziale di rendimento con i bund tedeschi ha raggiunto quota 308, con il rendimento del btp decennale salito al 3,54%.Situazione analoga in borsa dove le piazze europee partite in rialzo hanno presto invertito la rotta complice anche la partenza in calo di Wall Street dopo l’exploit di ieri. Milano si è rimangiata parte dei guadagni di ieri con una chiusura in calo dell’1,33%. Appena sotto la parità il finale per Londra (-0,07%), mentre Parigi e Francoforte hanno perso poco più di mezzo punto percentuale.Sul listino milanese, il dato negativo sulle immatricolazioni in Europa ha colpito i titoli del gruppo Fiat. Fca e Cnh Industrial sono scese di oltre 4 punti percentuali.Infine sul versante valutario l’euro è indietreggiato sul dollaro con il cambio a quota 1,1539.