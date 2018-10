Mercati Spread in altalena Milano positiva

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta ancora positiva per Milano dove tuttavia domina la volatilita’. Lo spread inverte nuovamente direzione, si restringe a 291 punti base, il rendimento decennale e’ al 3,35%. L’indice principale sale dello 0,9%, si rafforzano i guadagni per Londra, + 0,38% e per Parigi, +0,44%. Tra i titoli in evidenza bene Banco Bpm, +3,3%, Recordati +2,9%, Azimut e Leonardo +2,2%. In fondo al listino Moncler e Luxottica. L’euro sul dollaro scambia a 1,1560.