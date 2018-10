Mercati Spread in calo. Milano corre

di Sabrina Manfroi Avvio col botto per Piazza Affari che apre in rialzo di oltre un punto percentuale grazie alla discesa dello spread: 287 punti base contro i 302 della vigilia. Il rendimento decennale scende al 3,32%.Festeggiano i bancari, tutti positivi. Nel resto d'Europa leggeri guadagni per Londra e Parigi, intorno al +0,3%. L'euro sul dollaro resta sotto quota 1,16.