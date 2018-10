Mercati Spread in calo, Milano inverte rotta

di Sabrina Manfroi Seduta volatile per Piazza Affari ora in rialzo dello 0,12% con lo spread che torna a restringersi: 294 punti contro i 305 dell'avvio. Il rendimento decennale scende al 3,50%.Questa mattina però il Tesoro ha collocato 6 miliardi di bot a 1 anno con un rendimento allo 0,949%, il massimo degli ultimi 5 anni. Nel resto d'Europa indici in calo, Francoforte e Parigi cedono circa mezzo punto percentuale.A Milano in evidenza le banche: Bper e Banco Bpm guadagnano oltre il 3%, Intesa +2,6%, bene anche Poste +2,7%. Male ancora Moncler che lascia sul terreno il 5,8%, Ferragamo, Stm e Brembo perdono oltre il 4%.Debole l'euro, sceso sotto 1,15 sul dollaro.