Spread, l'Italia si avvicina alla Grecia. Trump annuncia dazi e affossa il settore auto

di Fabrizio Giuseppe PattiLo spread oggi ha avuto una fiammata. Ha aperto a 292 punti base, ora è a 294, 11 in più di ieri. Sale di 8 punti base il rendimento del Btp italiano e scende di 4 punti quello tedesco, segno che gli investitori cercano porti sicuri. Non hanno aiutato i dati dell'Istat sul Pil del primo trimestre, cresciuto dello 0,1 e non dello 0,2 previsto nella stima flash dell'istituto di statistica.Ora la distanza tra lo spread dell'Italia e quello della Grecia è di soli 22 punti.Giornata negativa per Piazza Affari. Milano perde l'1,60, nell'ultimo mese la perdita è arrivata al 10%.Scendono però anche le altre borse europee, la più penalizzata è Francoforte. Tutte trainate al ribasso dai titoli petroliferi e dal settore auto. Motivo principale: l'annuncio da parte de presidente americano Trump di nuovi dazi sulle merci dal Messico, Paese usato come piattaforma produttiva da molte case automobilistiche.A Piazza Affari Fca lascia sul terreno il 4,50%. Sul titolo pesa anche la vendita da parte dell'amministratore delegato Mike Manley di azioni per 3,5 milioni di dollari dopo la proposta di fusione a Renault.Tra i settori in discesa a Milano, le risorse base e le banche, il cui indice di riferimento cede il 2,20 per cento.