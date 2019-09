Spread, oggi il test delle aste sui bot piazza affari torna a salire

di Fabrizio Patti Un'inizio positivo per i listini del Vecchio Continente. Milano +0,34%. Salgono anche Londra, +0,39%, Francoforte, +0,44%, più limitata la crescita di Parigi, +0,15%.Piazza Affari si lascia alle spalle la discesa di ieri, influenzata anche dai dati negativi sulla produzione industriale a luglio: -0,7% il calo rispetto a giugno e rispetto a luglio 2018, in entrambi i casi oltre le attese.Bene nella notte le borse di Hong Kong e Tokyo, più debole Shanghai. Pechino ha ridotto alcuni limiti agli investitori stranieri e oggi il solitamente ben informato direttore del quotidiano cinese Global Times anticipa che ci saranno ulteriori misure di stimolo.I mercati guardano poi alla Bce, che domani dovrebbe effettuare un nuovo taglio dei tassi sui depositi, accompagnato però da un sostegno alle banche.Lo spread tra Btp e Bund ieri era risalito fino a 157 punti base, ora è a 155. Il rendimento del Btp è all'1%.Oggi ci sarà un'asta di Bot, fino a 6 miliardi e mezzo, domani una di Btp, a scadenza più lunga, per quasi 8 miliardi. Sarà un test importante sulla fiducia degli investitori sulle scelte economiche del nuovo governo.A Piazza Affari migliori titoli Telecom Italia (+1,89%), seguita da Buzzi (+1,66%) e Prysmian (+1,33%). Chiudono la classifica, poco sotto la parità, le utilities Hera e A2A e Fca.