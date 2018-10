Spread oltre i 320, male Piazza Affari

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta pesante per Piazza Affari: Milano sul finale scivola dell'1,9%, mentre lo spread si allarga fino a 324 punti base. Il rendimento decennale sale al 3,66% in attesa che Bruxelles dica la sua sulla manovra.Male anche Francoforte che cede l'1%, Parigi -0,55%, Londra -0,35%. Pesa anche l'andamento negativo di Wall Street con DJ -1% e Nasdaq -1,5%.Tra i titoli vendite sulle costruzioni: Buzzi maglia nera lascia sul terreno il 6,5% Banco Bpm -5,7%, Stm -4,9%, Fineco Bank -2,6%. Bene Recordati +1,5%, Ferragamo +0,9%.L'euro torna in chiusura sotto quota 1,15 sul dollaro.