Spread rientra sotto 320, Milano piatta

di Sabrina Manfroi Seduta sull'ottovolante per lo spread tra Btp e Bund tedeschi: balzato fino a 340 punti base, è sceso poi a 312, portando il decennale al 3,56%.A stemperare le tensioni, anche le parole del commissario europeo Moscovici che ha escluso pericoli di contagio per l'Europa.L'indice di Piazza Affari ha chiuso praticamente invariato, -0,04%, mentre nel resto d'Europa Londra ha guadagnato lo 0,3%, Francoforte perde lo 0,31%, e Parigi -0,63%.Sempre positiva Wall Street, anche se con guadagni inferiori rispetto all'avvio. Male Pirelli, -5%, sulla scia dell'allarme utile lanciato da Michelin.Giù tra i bancari Generali- 3,70%, Ubi -2,7%, Telecom -3,15%. In luce Mediobanca +3% e Poste +2,4%. Euro sempre sotto quota 1,15 sul dollaro.Ore 18:10