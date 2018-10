Mercati Spread scende sotto quota 300 ma Piazza Affari perde l’1%

di Marzio QuaglinoMercati sempre molto attenti alla manovra del governo e al susseguirsi di giudizi e prese di posizione. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha cercato di tranquillizzare i mercati, mentre l’asta odierna di Btp annuali ha visto il rendimento salire allo 0,949%, il livello più alto da 5 anni a questa parte. Un rendimento più che raddoppiato rispetto al collocamento del mese scorso, ma doppia è anche la spesa per interessi pagata dallo Stato.Ancora nervosismo anche sul mercato azionario. L’apertura in netto calo di Wall Street ha zavorrato i listini europei che già mostravano una tendenza al ribasso. Milano cede l’1,22%, mentre la flessione di Francoforte e Parigi supera il punto e mezzo percentuale. In questo scenario di incertezza gran parte dei maggiori titoli bancari riescono a recuperare le predite delle ultime settimane.Sul mercato valutario l’euro risale sul dollaro con il cambio a quota 1,1528.