Mercati Spread sopra 300 punti, settore auto in forte calo

di Fabrizio PattiVola lo spread tra il rendimento dei Btp Italiani e dei Bund tedeschi: questa mattina ha toccato 327, secondo i dati della piattaforma di contrattazione MTS del London Stock Exchange. C'è stato quindi un balzo di 50 punti base rispetto a ieri. In seguito il differenziale si è portato attorno a quota 300. Un mese fa il differenziale era a 130. Secondo l'agenzia Radiocor anche oggi la Bce sta intervenendo tramite Banca d'Italia "per assicurare condizioni ordinate sul mercato".Sul fronte delle azioni, ieri in Europa c'era stato un piccolo rimbalzo, con l'indice Ftse Mib di Milano salito del 2,23%. Oggi giornata con il segno meno: Milano -2,57%. Il è inferiore oggi rispetto agli indici principali delle altre borse: Londra -4,80%, Francoforte -5,40%, Parigi -5,45%.In Italia da oggi e per tre mesi la Consob ha vietato le vendite allo scoperto.I cali maggiori sul Ftse Mib sono per i titoli industriali e tecnologici: Cnh Industrial (-9,77%), Fca (-8,66%), attualmente sospese. Pesano anche i dati sulle vendite di auto, riportati da Acea. Dopo il calo del 7,4% a gennaio, il mercato auto dell'Europa Occidentale (UE+Efta+UK) ha accusato in febbraio una nuova contrazione del 7,2%.Ieri c'era stato un rimbalzo più robusto a Wall Street, con gli indici saliti di oltre il 5%. Hanno influito le anticipazione del Wall Street Journal, secondo cui il governo statunitense starebbe per lanciare un pacchetto di aiuti che potrà andare da 850 a oltre 1.000 miliardi di dollari. Nello specifico, da 500 a 550 miliardi dovrebbero andare in pagamenti diretti ai cittadini o tagli alle tasse; da 200 a 300 miliardi in assistenza alle piccole imprese; da 50 a 100 miliardi dovrebbero andare in aiuti al settore aeronautico e altri settori. Anche la Fed, la banca centrale statunitense, ha varato nuove misure di sostegno alla liquidità del sistema finanziario. Già nella notte però i future sugli indici di Wall Street hanno virato in negativo, tra il -3,70 e il -4,70 per cento.Continua la discesa del prezzo del petrolio: ora il Brent del mare del Nord è scambiato a 27,70 dollari al barile, -3,5% rispetto a ieri.