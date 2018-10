Chiusure negative per le borse europee. Milano in rosso, spread sopra i 300

di Michela Coricelli Chiusure negative per le borse europee. Milano termina a -0,60%, dopo una seduta in altalena. Parigi cede lo 0,62%, Francoforte lo 0,26% e Londra lo 0,10%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco, che era partito in netto calo questa mattina vicino a quota 290 punti base, termina a 301 punti base , con il rendimento del nostro decennale al 3,46%. Questo appesantisce a Piazza Affari il comparto bancario: Bper perde il 3,65%, Banco Bpm il 3,12% e Banca Generali il 2,47%.Brilla invece Fca a +2,98% dopo l'annuncio della vendita di Magneti Marelli alla giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr per 6,2 miliardi.Wall Street prosegue contrastata con il Nasdaq in rialzo di mezzo punto circa e il Dow Jones in calo.L'euro intanto si scambia a 1,1464 contro il dollaro.