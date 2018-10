Spread sotto pressione L’Europa parte in rosso

di Marzio Quaglino In attesa del giudizio di Standard & Poor’s che arriverà in serata, lo spread torna ad allargarsi dopo il calo di ieri. Il differenziale di rendimento con i bund tedeschi viaggia a 11 punti base con il rendimento del nostro decennale al 3,49%. E oggi è in programma la prima di tre collocamenti del Tesoro.Si inizia con un’asta di Ctz e Btp per 4 miliardi.Avvio in retromarcia per i mercati azionari. I timori per la crescita economica mondiale hanno appesantito le borse asiatiche e ora contagiano anche il Vecchio continente. Milano cede l’1,11% e riesca ad andare leggermente meglio di Londra, Francoforte e Parigi che accusano perdite fino all’1,57%.Sul valutario infine sembra fermarsi la discesa dell’euro sul dollaro con il cambio a 1,1383.